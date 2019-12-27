Белгород, , 11:06 — REGNUM Первый случай сезонного гриппа зарегистрирован в Белгородской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора. Специалисты отмечают низкий уровень заболеваемости ОРВИ.

По данным мониторинга, показатель заболеваемости на территории области составил 32,6 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 56,6%. За 51 неделю 2019 года по области обратилось за медицинской помощью 5041 человек. У одного из заболевших выявлен первый в эпидсезоне случай гриппа, штамм В.

По состоянию на 23 декабря текущего года на территории области привито 44,94% от совокупного населения области, в том числе за счет средств работодателей 45 090 человек.