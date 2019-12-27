Воронеж, , 11:04 — REGNUM Небольшое похолодание и снегопады прогнозируются в Воронежской области 28−29 декабря, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию Воронежского областного гидрометеоцентра.

Судя по прогнозу синоптиков, уже днём в пятницу, 27 декабря, в регионе ожидаются осадки — снег с дождём при температуре около одного градуса мороза.

В ночь на субботу, 28 декабря, температура составит около двух градусов мороза, ожидается снег с дождём. Днём прогнозируется облачная с прояснениями погода, небольшой мокрый снег, температура составит 0−2° мороза при северо-восточном ветре 3−8 м/с. В ночь на воскресенье, 29 декабря, похолодает до пяти градусов мороза, также возможен небольшой снег. Днём будет чуть теплее, около — 4. 30 декабря в регионе также будет морозно, от — 6 ночью и до — 3 днём. А в последний день 2019 года, 31 декабря, температура вновь превысит плюсовую отметку, пойдёт снег.

Как сообщало ИА REGNUM, снега в декабре воронежцы фактически не видели — снегопад прошёл в начале декабря. Однако с того времени в регионе держалась преимущественно плюсовая температура.