Москва, , 11:01 — REGNUM Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выполнит новогодние желания четырех маленьких жителей России. Он присоединился к благотворительной акции «Ёлка желаний», сняв с ели, находящейся в Александровском зале Кремлевского дворца, четыре игрушки с письмами детей, сообщили ИА REGNUM 27 декабря в пресс-службе руководителя региона.

Так, ему достались обращения от ребят в возрасте от семи до 13 лет, которые просили у Деда Мороза фотоаппарат, ноутбук, планшет и куклу. Калиматов пообещал обязательно исполнить желания детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного мальчика Андрея Кочетова из Ставропольского края, который хотел пообщаться с главой государства и побывать на горнолыжном курорте Красная Поляна. Президент связался с ним по телефону, когда мальчик был на горнолыжном курорте.

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