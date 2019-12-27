Москва, , 10:56 — REGNUM Космонавты, которые совершают полёты на Международную космическую станцию, подвергаются действию радиации в 220 раз сильнее, чем обычные люди на Земле. Об этом заявил заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полётов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

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Он уточнил, что доза облучения космонавта за годовой полёт на МСК сопоставима с дозой радиации, получаемой ликвидаторами аварий на атомных электростанциях.

«По наземным нормативам доза у работников АЭС составляет 20 миллизивертов в год, а у ликвидаторов аварий на АЭС — 200 миллизивертов», — приводит РИА Новости уточнение учёного.

В свою очередь космонавт на МКС получает дозу радиации 220 миллизивертов.

Шуршаков добавил, что при сильнейших солнечных вспышках, которые происходят с регулярностью раз в 11 лет, доза радиации на МКС увеличивается в десять раз. В такой ситуации экипаж орбитальной станции «Мир» перемешает спальные места из кают на центральный пост, так как это место наиболее защищено от радиации — доза там в три раза меньше, чем в каюте.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2019 года космонавты Алексей Овчинин, Ник Хейг и Хазаа аль-Мансури вернулись на Землю, проведя на МКС более семи месяцев. В настоящее время работу на космической станции продолжает интернациональный экипаж в составе Александра Скворцова, Олега Скрипочки (Роскосмос), Кристины Кук, Эндрю Моргана, Джессики Меир (NASA), Луки Пармитано (ESA).

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