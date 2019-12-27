Тбилиси, , 11:09 — REGNUM За пострадавшими в дорожной аварии в Липецкой области грузинскими гражданами выехали два автобуса из Грузии. Данное заявление 27 декабря распространила пресс-служба грузинского МИД, сообщает агентство «Новости Грузия».

Сообщается, что автобусы направляются в Россию для транспортировки пострадавших в ДТП жителей Грузии.

Как заявило Агентство наземного транспорта Грузии ранее, перевозить будут тех, кто легко пострадал и кого перевозить не противопоказано.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 26 декабря на трассе М-4 «Дон» автобус, следующий рейсом «Москва-Тбилиси», съехал с дороги и перевернулся. В автобусе было 19 человек, из них двое погибли, а остальные 17 пострадали. Госпитализация потребовалась восьмерым пострадавшим.

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