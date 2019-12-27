Москва, , 10:51 — REGNUM Сегодня, 27 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил ветеранов и сотрудников МЧС с Днём спасателя, сообщается на сайте правительства России.

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Медведев отметил, что МЧС — мощная, мобильная, хорошо оснащенная структура, её сотрудники не раз доказывали свою эффективность и надежность.

«Спасатель — это непростая, но благородная профессия. Отвага и героизм спасателей достойны глубокого уважения и самых высоких слов благодарности», — подчеркнул Медведев и пожелал сотрудникам МЧС всего самого наилучшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря Дмитрий Медведев посетит Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России и вручит государственные награды сотрудникам МЧС.

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