Воронеж, , 10:50 — REGNUM На 90 суток закрыт ресторан YokoMokko в центре Воронежа по решению суда, сообщила 26 декабря пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов.

Ранее в ходе проверки специалисты территориального управления Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения норм санитарно-эпидемиологического законодательства в части технологического оборудования помещений для приготовления пищи.

Суд по иску Роспотребнадзора признал юрлицо ресторана виновным в нарушении административного правонарушения и назначил наказание в виде приостановления деятельности ООО «Мострейд» (ресторан YokoMokko, расположенный на проспекте Революции) на 90 суток. Судебный пристав вручил представителю организации постановление о возбуждении исполнительного производства, помещения ресторана опечатаны.

Отметим, что ранее по решению суда на 60 суток было закрыто кафе в Бутурлиновском районе Воронежской области из-за многочисленных нарушений.