Брянск, 27 декабря 2019, 10:52 — REGNUM Танк Т-34−85 установили в сквере имени Александра Морозова в Бежицком районе Брянска, сообщает пресс-служба городской администрации. Боевую машину отреставрировали на Брянском машиностроительном заводе, историю танка отразят на специальной информационной табличке.
Этот танк изготовлен в годы Великой Отечественной войны. Место установки выбрано не случайно: Т-34−85 — разработка брянского инженера-конструктора, дважды Героя Социалистического Труда Александра Морозова. Его бюст находится неподалёку в этом сквере.
Ранее боевая машина находилась на территории АО «85 ремонтный завод».