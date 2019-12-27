Москва, , 10:46 — REGNUM Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева рассказала о том, каких результатов удалось добиться общественникам в уходящем году. По ее словам, год был насыщен масштабными проектами и успешно реализованными инициативами:

«2019 год для Общественной палаты России был очень насыщенным. Это был последний полноценный год работы нынешнего состава Палаты, и мы с коллегами приложили много усилий для активизации нашей деятельности. Хочется успеть сделать как можно больше до истечения срока мандата. Подводя итоги, мы можем сказать, что нам есть чем гордиться. По каждому направлению членами Общественной палаты России и региональных палат было реализовано много успешных проектов, которые вызвали широкий общественный резонанс», — отметила Лидия Михеева.