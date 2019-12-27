Москва, , 10:43 — REGNUM Законопроект, лимитирующий возможность бесплатного патентования изобретений при уступке, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря.

Гражданский кодекс РФ (ГК) дополняется положениями, направленными на ограничение права заявителя на подачу заявок на изобретение, в отношении которых он освобождается от уплаты пошлины при представлении обязательства об уступке патента.

Предполагается, что количество заявок, поданных в течение года одним заявителем, в отношении которых тот может освобождаться от уплаты пошлин в порядке, предусмотренном статьей 1366 ГК, будет устанавливаться правительством РФ.

В правительстве обратили внимание на злоупотребления правом патентования без уплаты пошлин.

Так, по данным Роспатента за период с 2003 года по 2018 год подано около 70 тыс. заявок на изобретения, к которым приложено заявление с обязательством уступить патент. При этом договоры о предоставлении права использования изобретения, заключены не более чем 0,2% от числа выданных патентов. По предварительным данным, размер недополученной суммы пошлин оценивается примерно в 670 млн рублей.

Одновременно предусматривается совершенствование порядка проведения информационного поиска и экспертизы заявки на получение патента на изобретение или полезную модель.

Кроме того, поправками предполагается, что в целом сроки рассмотрения заявок и размер пошлин, взимаемых за экспертизу по существу по заявкам на изобретение, полезные модели, по которым был проведен предварительный информационный поиск и оценка патентоспособности, будут снижены.