Тбилиси, , 10:40 — REGNUM На всех жителей Грузии пользующихся в домах газом в ближайшее время возложат обязанность устанавливать детекторы газа. Об этом 26 декабря заявила грузинский энергоомбудсмен Саломе Вардиашвили, сообщает агентство «Новости Грузия».

Вардиашвили отметила, что только в Тбилиси с 2016 по 2018 год из-за утечек бытового газа погибли 86 человек. В 2019 году зафиксировано еще 12 жертв. Для предотвращения новых трагедий, по мнению энергоомбудсмена, необходимо часть ответственности переложить на газовых абонентов.

Как рассказала журналистам Вардиашвили, в ближайшее время на жителей Грузии, пользующихся природным газом, не только будет возложена обязанность устанавливать детекторы. Их также обяжут раз в год вызывать специалистов, которые проверят безопасность сетей.

Как передавало ИА REGNUM, в Тбилиси регулярно проводятся рейды по выявлению газового оборудования, установка которого производится кустарным способом. Причем нередки случаи, когда снятые приборы также с нарушениями жильцы устанавливают заново.