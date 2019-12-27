Ульяновск, , 10:29 — REGNUM В Ульяновской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Новоспасской больнице будут созданы первичное сосудистое отделение и центр амбулаторной онкологической помощи, где смогут обслуживаться жители пяти районов южного округа. Работы планируется завершить в 2020 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В 2019 году в больнице началась реализация проекта по созданию первичного сосудистого отделения, в котором будут располагаться десять палат с размещением в них 15 коек. Данное отделение необходимо для терапии пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и раннего начала реабилитации после перенесенных сосудистых катастроф.

Министр здравоохранения Ульяновской области Сергей Панченко сообщил, что капремонт под сосудистое отделение из областного бюджета было направлено 3,7 млн рублей, еще 10 млн рублей предусмотрено в бюджете на 2020 год:

«В следующем году также планируем создать в больнице центр амбулаторной онкологической помощи, основными функциями которого станут раннее выявление и диагностика рака, обезболивание, амбулаторное лечение и диспансерное наблюдение пациентов».

Также будет построен дневной стационар. Во вновь созданном центре смогут обслуживаться жители пяти районов южного округа: Новоспасского, Старокулаткинского, Радищевского, Павловского, Николаевского. Под эти цели выделены помещения в отдельно стоящем двухэтажном здании, стоимость работ оценивается в 20 млн рублей. Центр амбулаторной онкологической помощи планируют открыть во второй половине 2020 года.

Кроме того, в рамках нацпроекта в больнице обновляется и закупается новое оборудование — в частности, УЗИ-аппарат для детей, оборудование для вновь создаваемых отделений, запланировано приобретение передвижных ФАПа и флюорографического комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области определили основные направления программы модернизации первичной медико-санитарной помощи. Он включает в себя несколько направлений — в частности, строительство новых объектов, приведение в нормативное состояние действующих учреждений, обеспечение транспортной доступности и снятие кадрового дефицита. По словам Сергея Панченко, к 2024 году кадровый дефицит в отрасли должен быть ликвидирован.

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