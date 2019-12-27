Рязань, , 10:28 — REGNUM Предотвратить отток населения из села поможет льготное жильё и благоустройство этих населённых пунктов, считает губернатор Рязанской области Николай Любимов. Об этом он рассказал журналистам после заседания Госсовета.

По мнению главы региона, для развития сельских территорий необходимо жильё, преимущественно бесплатное либо за недорогой кредит, причём предоставлять его надо не только молодым специалистам. Федеральные программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель» также призваны подтянуть на село специалистов и закрепить их там.

«Самое главное, чтобы всё было благоустроено, не просто дом, торчащий посреди поля. Это и нормальные, дороги, освещение, спортивные объекты, объекты здравоохранения, детский сад, если необходимо, школа. Тогда люди остаются, мы это видим. И в таких новых поселениях есть очень большая потребность», — сказал губернатор.

Рязанская область инициировала участие в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий», которая начнёт действовать с 2020 года. Регион рассчитывает получить субсидии на реализацию первого пилотного проекта в Александро-Невском районе — он предполагает в привязке к инвестпроектам создание всей необходимой социальной инфраструктуры.