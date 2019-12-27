Оренбург, , 10:22 — REGNUM В Оренбургской области инспектор колонии №8 получил реальный срок за попытку пронести на территорию исправительного учреждения наркотики. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Его признали виновным в превышении должностных полномочий и и пособничество в покушении на незаконную покупку наркотика. Выяснилось, что за 7 тыс. рублей он пытался пронести в ИК и передать заключённому три разных видов наркотика. Но его задержали и преступный план рухнул.

Ленинский райсуд Оренбурга отмерил ему три года колонии общего режима. Кроме того, на три года он лишён права занимать посты о ФСИН и правоохранительных органах.