Красноярск, , 10:15 — REGNUM В связи с сильными морозами полиция и ГУ МЧС запустили на трассах Красноярского края 107 пунктов обогрева и питания. О точном нахождении пунктов обогрева можно узнать в списке ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Всего на дорогах федерального и краевого значения организованы 84 стационарных и 23 мобильных пункта обогрева (список).

Тридцать нарядов ДПС ГИБДД укомплектованы одеялами, медицинскими аптечками и термосами с горячим питьем, и ориентированы на оказание необходимой помощи водителям.

Автомобилистов просят без крайней нужды в эти дни не выезжать за город. Если же это необходимо — заранее проверять машины и стараться соблюдать осторожность при движении, не допуская аварийной ситуации, которая в этих условиях может привести к намного более серьёзным последствия.