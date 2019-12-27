Тбилиси, , 10:26 — REGNUM В проекте мэрии Тбилиси на закупку уличных скамеек «есть признаки коррупции». Такое заявление сделал депутат столичного горсовета (сакребуло) от партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили 26 декабря в эфире телеканала «Главный канал».

Как рассказал депутат, в тендерной документации на закупку скамеек говорится, что изделия производятся в определенной итальянской фирме, которая, по утверждению Хабеишвили, является аффилированной с мэром Тбилиси Кахой Каладзе.

Стоит отметить, что согласно тендеру, новые скамейки предполагается закупить для установки на проспекте Илии Чавчавадзе. На 155 изделий планируется потратить 2,5 млн лари (около $880 тысяч).