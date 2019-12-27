Кибаха, , 10:09 — REGNUM Секретарь администрации округа Мкуранга области Пвани Далмиа Микайя заявил о необходимости проведения специальных мер по просвещению населения страны об основах сбалансированного питания на уровне семьи и администрации, подтверждая наличие проблемы недоедания. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление, сделанное им от имени губернатора округа.

Выступая на предварительном оглашении бюджета округа в сфере питания на 2020/21 год Микайя заявил, что полученные им данные о недоедании в регионе «неудовлетворительны».

По его словам, у 50% всех детей округа диагностировано малокровие, у 25% детей отмечается недостаточная масса тела, у 7% — истощение.

Он добавил, что питание напрямую связано со здоровьем человека, поэтому, по его словам, работа по просвещению населения о сбалансированном рационе имеет чрезвычайную важность.

Со своей стороны, Микайя подчеркнул, что недоедание станет повесткой дня для администрации Мкуранга на будущий финансовый год. Он заверил население в том, что администрация округа намерена финансировать проведение специализированных семинаров о сбалансированном питании, показ тематических фильмов, организацию традиционных игр и различных спортивных соревнований, освещающих важность сбалансированного рациона. Он также добавил, что в будущем году данная проблема также будет освещена в социальной рекламе и распространяемых среди населения листовках.