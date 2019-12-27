Москва, , 10:01 — REGNUM В Дагестане создадут новый национальный парк «Самурский». Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

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Территория нацпарка «Самурский» площадью 48 273,15 га включает в себя два кластера — равнинный прибрежный участок «Дельта Самура» (10 133,20 га) и высокогорный участок «Шалбуздаг» (38 139,39 га).

На территории нацпарка насчитывается более 1000 видов флоры, исчезающих видов растений, более 300 видов птиц, занесённых в Красные книги России и Республики Дагестан, и других редких животных.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения по сохранению Самурского леса.

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