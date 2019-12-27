Алма-Ата, Казахстан, , 09:59 — REGNUM В Казахстане приостановили полёты самолётов Fokker 100. Это произошло после крушения лайнера этого типа, который рухнул сегодня, 27 декабря, после взлёта из аэропорта Алта-Аты. Об этом сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«До выяснения обстоятельств происшествия полёты самолетов данного типа временно приостановлены», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сертификат лётной годности на потерпевший крушение самолёт был выдан 22 мая 2019 года, срок его действия заканчивался 21 мая 2020 года. Самолёт был выпущен 23 года назад — в апреле 1996 года.

Напомним, ранее с 27 декабря и «до представления дальнейших указаний» был приостановлен сертификат эксплуатанта, выданный АО «Бек Эйр» 12 ноября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в 7:22 по местному времени рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air, направлявшийся в Нур-Султан, при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение. После этого лайнер столкнулся с двухэтажным строением. На борту воздушного судна находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным, жертвами катастрофы стали 15 человек.