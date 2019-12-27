Горно-Алтайск, , 09:59 — REGNUM На столицу Горного Алтая вновь обрушился сильный снегопад. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, подрядные организации задействовали 33 единицы техники для очистки дорог.

Власти Горно-Алтайска провели заседание комиссии по ЧС, а также организовали взаимодействие с экстренными оперативными службами. С 26 декабря на территории города действует режим повышенной готовности.

«Дорожные организации и добровольцы очищают подходы к пешеходным переходам и остановочным пунктам», — отметили в мэрии.

В течение 26 декабря дорожникам удалось обеспечить проезд по основным магистралям Горно-Алтайска. Однако в городе около 470 улиц, которые будут очищаться от снега в плановом режиме.

В связи с этим администрация города призвала горожан отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Впрочем, многие жители не желают «понять», сообщая в том числе на странице главы республики Олега Хорохордина в соцсетях, что они тонут в снегу. Из 16 комментариев к последнему посту главы в соцсети «ВКонтакте» 13 так или иначе связаны со снежной проблемой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Горно-Алтайске к 24 декабря не были ликвидированы последствия предыдущих снегопадов. Снег остаётся лежать на многих улицах. Мэр города Ольга Сафронова заявила, что городу не хватает ресурсов и что полностью снег будет убран к Новому году.

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