Екатеринбург, , 09:58 — REGNUM В новогодние каникулы екатеринбургская полиция обратит особое внимание на гуляющих по городу детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Полицейские начали операцию «Комендантский патруль», цель которой — выявить детей, гуляющих в общественны местах без сопровождения законных представителей. Особое внимание будет уделяться прогулкам в ночное время.

В УМВД отдельно сделают акцент на детях, находящихся на профилактическом учёте, склонных к бродяжничеству и самовольным уходам из дома, а также на несовершеннолетних, находящихся в розыске. Полицейские будут в ежедневном режиме проверять места концентрации детей и подростков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подготовили все предприятия жизнеобеспечения к новогодним праздникам. С 1 по 8 января организации переходят на усиленный режим работы.

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