Москва, 27 декабря 2019, 09:55 — REGNUM Выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Шереметьево» самолет повреждений не получил, сообщили 27 декабря в пресс-службе «Аэрофлота».
"Пассажиры высаживались через заднюю дверь самолета штатным способом, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило», — сообщили РИА Новости в авиакомпании.
В «Аэрофлоте» добавили, что инцидент не отразился на работе аэропорта.
Как сообщало ИА REGNUM, лайнер Sukhoi Superjet готовился вылететь из Москвы в Самару, однако пилот во время рулёжки не рассчитал поворот и выехал на грунт. Пассажиры были отправлены в Самару резервным бортом.
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