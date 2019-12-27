Ярославль, , 09:55 — REGNUM Мэрия Ярославля вводит одностороннее движение на улице Пушкина на участке от улицы Чайковского до улицы Республиканской. Постановление об этом подписала первый заместитель мэра Алла Кибец, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новая схема движения по улице Пушкина

Ехать по этому участку автомобили смогут только в направлении от Чайковского к Республиканской. Стоит отметить, что участок от Республиканской до Собинова односторонним является уже сейчас. Новая схема начнет действовать в конце января — через 20 дней после официальной публикации документа.

С одной стороны, это решение выглядит логичным, так как движение по параллельной улице Свердлова организовано в обратном направлении. С другой стороны, такое решение затруднит подъезд к домам жителям Бутусовского поселка, если не сделать односторонним и участок улицы Чайковского от Свердлова до Пушкина.

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