Нур-Султан, , 09:53 — REGNUM Российское посольство в Казахстане выразило соболезнования родным и близким людей, погибших при крушении лайнера в Алма-Ате. Сообщение об этом опубликовано 27 декабря на странице дипмиссии в Facebook.

«Мы разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Посол России в Нур-Султане Алексей Бородавкин и российские дипломаты пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления и воссоединения с родными.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 человек стали жертвами крушения авиалайнера в Алма-Ате 27 декабря. На борту самолета находились 100 человек. Самолет упал после столкновения со строящимся домом.