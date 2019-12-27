Тайюань , Китай, , 09:43 — REGNUM Полиция столицы провинции Шаньси города Тайюань на севере Китая задержала 72 подозреваемых в интернет-мошенничестве на сумму более 30 млн юаней (около $4,29 млн), сообщает 26 декабря агентство Синьхуа.

По данным полиции, подозреваемые использовали для своих темных дел популярную в Китае медиаплатформу WeChat, с помощью которой рекомендовали своим жартам так называемые «качественные акции» к покупке.

17 декабря текущего года полиция схватила подозреваемых в рамках рейда и конфисковала 289 мобильных телефонов и 80 компьютеров. Расследование продолжается.

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