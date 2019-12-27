Алма-Ата, Казахстан, , 09:41 — REGNUM Шестидесяти пассажирам, которые выжили при крушении самолёта Fokker-100, рухнувшего за пределами аэродрома после взлёта в аэропорту Алта-Аты, оказана медицинская помощь. Предварительный список с указанием фамилий пострадавших опубликованы на странице воздушной гавани в Facebook.

https://www.facebook.com/alaportofficial/photos/pb.1613651232234239.-2207520000./2391764071089614/

Всего на борту лайнера авиакомпании Bek Air находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным, число жертв катастрофы возросло до 15 — один из пострадавших скончался в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт авиакомпании «Бек Эйр», выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан, после взлёта упал в районе посёлка Альмерек Талгарского района. ЧП произошло утром 27 декабря.

На место выехало 16 бригад скорой и неотложной помощи Алматинской области. Также для помощи пострадавшим были задействованы 35 бригад города Алма-Ата.

Пять пострадавших были доставлены в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу. Их состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое. В Центр детской неотложной медицинской помощи с травмами доставлено восемь детей.