Ухань, Китай, , 09:32 — REGNUM Высокоскоростная железная дорога Ухань-Гуанчжоу, продолженная между двумя китайскими мегаполисами в центральной и южной части страны, за 10 лет приняла более 500 млн пассажиров, сообщает 27 декабря агентство Синьхуа.

Свыше 500 тыс. поездов проехало по этой дороге за прошедшее десятилетие с самым коротким интервалом всего пять минут. Ухань является столицей провинции Хубэй, богатой трудовыми ресурсами.

Гуанчжоу, в свою очередь, является столицей провинции Гуандун известен как «мировая фабрика» в связи с мощным производственным сектором. Между двумя городами расположены еще 15 городов вдоль пути следования поездов по указанной линии.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская «мировая барахолка» город Иу за 2019 год отправила в Европу 500 грузовых составов с разного рода ширпотребом.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайская «мировая барахолка» отправила за год 500 поездов в Европу