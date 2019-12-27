Москва, , 09:29 — REGNUM Встретить Новый год и провести весело новогоднюю ночь можно будет в 27 парках Москвы, сообщается на портале мэра столицы.

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С 31 декабря на 1 января москвичам и гостям столицы, а парках предложат потанцевать под хиты звезд, увидеть ледовые шоу, покататься на коньках, посмотреть спектакли и др. Аниматоры проведут программу с викторинами, конкурсами и играми.

Провести новогоднюю ночь можно будет в Парк Горького, «Зарядье», «Сокольники», «Красная пресня» и др. Праздничные мероприятия продлятся до 03:00 1 января.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в новогоднюю ночь можно увидеть красочные фейерверки. Их запустят на 33 площадках.

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