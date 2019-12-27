Ташкент, , 09:28 — REGNUM Филиал Пермской государственной фармацевтической академии планируют открыть в Узбекистане в 2020 году. Об этом заявил посол России в республике Владимир Тюрденев на итоговой конференции посольства.

По его словам, в будущем году планируют открыть филиалы трех российских вузов, в том числе Астраханского государственного технического университета и Санкт-Петербургского горного университета.

Кроме того, рассматривается возможность открытия филиалов Московского государственного технического университета им. Баумана, Московского архитектурного университета и Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия Московского государственного института международных отношений МИД России (МГИМО).

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