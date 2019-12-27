Южно-Сахалинск, , 09:34 — REGNUM Последние дни декабря 2019 года на Сахалине будут снежными и не слишком морозными, сообщили синоптики.

Читайте также: Хабаровский край в новогоднюю ночь скуют сильные морозы

30 декабря слегка потеплеет, до −10… −15°, пройдёт небольшой снег. Но уже 31 декабря в Охотском море сформируется циклон, пойдёт повышение температуры до — 7, опять же снег и метели.

В первых числах января такая погода сохранится. Также снег и ветер прогнозируют на Курильских островах, но температура воздуха значительно выше: до — 7 градусов.

Сахалинцы в соцсетях пишут, что очень бы хотели снег в новогоднюю ночь.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогоднюю ночь в Хабаровском крае будет морозно, температура воздуха — 26 градусов, а в северных районах до — 40 градусов.