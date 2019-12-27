Пекин, , 09:25 — REGNUM Китайская полиция поймала 13 тыс. водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения в рамках общенациональной проверки, проходившей с 24 по 25 декабря, сообщает агентство Синьхуа.

В их число входит 1027 случаев езды в состоянии сильного алкогольного опьянения, за что виновники понесли уголовную ответственность. Проверка продолжится по всей стране для профилактики таких нарушений, особенно во время предстоящего новогоднего праздничного сезона, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР.

Напомним, что предстоящий Весенний фестиваль или иначе Китайский Новый год выпадает на 25 декабря 2020 года.