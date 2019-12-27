Улан-Удэ, , 09:18 — REGNUM 78-летняя жительница Бурятии Изабелла Лавренко готовится отметить 60 лет безаварийной езды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, своё водительское удостоверение она получила 28 декабря 1959 года.

По её словам, желание стать шофёром у неё появилось в 16 лет, сразу после окончания школы. Училась ездить в автошколе Курса, в том числе на «Белазах».

"Прохожие останавливались от изумления, когда видели девочку с бантами за рулем Белаза», — рассказала женщина.

Вернувшись в 1961 году в Бурятию, она работала шофёром на грузовом ГАЗ-51, затем пересела на «Москвич». Любимыми марками отечественных машин для неё стали именно продукция АЗЛК, а также «Волга». Первая иномарка — «Тойота Королла» — появилась у неё в 2002 году, а в настоящее время время Изабелла Лавренко управляет машиной «Митсубиши Паджеро Мини».

«За 60 лет стажа серьезным происшествием стало ДТП в начале 90-х годов, но и в этом случае она была пострадавшей стороной», — отметили в МВД.

Инспекторы поздравили юбиляршу с 60-летним стажем безаварийного вождения и соблюдения правил дорожного движения. Они отметили, что профессионализм и безупречный стиль вождения женщины должен стать примером для многих водителей.

Напомним также, что зачастую ДТП происходят не из-за отсутствия профессионализма у автомобилистов. Как сообщало ИА REGNUM, причиной 315 аварий в Бурятии с начала года стало неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети. К ним относятся невнятная разметка проезжей части, отсутствие или неправильное применение дорожных знаков, а также плохая освещённость.

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