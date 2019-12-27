Пекин, , 09:18 — REGNUM Ожидаемая средняя продолжительность жизни в Пекине в 2018 году составила 82,2 года, сообщает 27 декабря агентство Синьхуа.

Средняя ожидаемая продолжительность жизнь на 0.4 года выше, чем в 2014 году и на 1,7 года выше, чем в 2009 году, говорится в докладе Пекинской муниципальной комиссии здравоохранения.

Хронические заболевания остаются ведущей причиной смерти среди пекинцев. Сердечные заболевания, рак и цереброваскулярные заболевания являются тремя основными причинами смерти, совокупно составляя 10,9% от общего числа смертей. Это, в свою очередь, на 3,1% ниже, чем в 2014 году.

В комиссии также отметили, что численность пожилого населения китайской столицы возрастом старше 60 лет достигло 3,52 млн человек, что, в перспективе, только увеличит риски хронических заболеваний в будущем.