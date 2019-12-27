Москва, , 09:15 — REGNUM Большинство лекарств запрещено совмещать с алкоголем, напомнил главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.

По его словам, категорически не рекомендуется после застолья принимать ацетилсалициловую кислоту («Аспирин»), так как она снижает свертываемость крови.

Кроме того, психофармакологические и антигистаминные препараты вместе с алкоголем могут привести к потере контроля и расстройствам сознания. Употребление противодиабетических препаратов с алкоголем — к «гипогликемической коме», сказал врач.

Также желательно не употреблять алкоголь после препаратов, которые снижают давление, поскольку это может вызвать ишемический инсульта и инфаркт, сообщают РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как встретить Новый год, не навредив своему здоровью. Так, не нужно увлекаться алкоголем и переедать, особенно продукты с высоким содержанием жира и соли.

Полезно для здоровья сократить употребление табака. Пить больше жидкости, гулять на свежем воздухе и чаще мыть руки, это снизит риск заражения ОРВИ и предотвратит многие кишечные инфекции.

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