Махачкала, , 09:11 — REGNUM Пятеро жителей Агульского района Дагестана предстанут перед судом по делу о совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Их обвиняют по 12 статьям Уголовного кодекса, среди которых создание террористического сообщества, приготовление к посягательству на жизнь сотрудника правоохранительного органа, вымогательство, незаконный оборот оружия и другие, сообщили ИА REGNUM 27 декабря в пресс-службе СК РФ по республике.

Установлено, что в 2015 году обвиняемые создали террористическую группировку и незаконное вооруженное формирование (НВФ) для совершения преступлений террористического характера. Они купили огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства для материального обеспечения НВФ.

В 2016—2017 годы обвиняемые планировали покушение на двух сотрудников правоохранительных органов, а также убийство представителя органа местного самоуправления. Однако реализовать свои планы они не смогли, поскольку были задержаны силовиками.

Фигуранты дела также вымогали 1 млн рублей у одного из должностных лиц администрации Агульского района. Когда чиновник отказался исполнить их требование, обвиняемые проникли в его дом и вынесли оттуда охотничье ружье, деньги и драгоценности на общую сумму около 125 тыс. рублей.

Кроме этого, члены банды в разное время подожгли два магазина и одно здание общепита. Этим они причинили ущерб владельцам на сумму свыше 3 млн рублей.