Новосибирск, , 09:05 — REGNUM По прогнозам синоптиков, в ряде сибирских регионов перед Новым годом ожидается морозная погода.

Как сообщили ИА REGNUM в Гидрометцентре России, 28 декабря в Новосибирской области температура ночью опустится до −36…−34°С. В Томской области — до — 39 °C, в Кемеровской — до −38…−36°С. В Алтайском крае — до −33…−28°С.

В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе (Красноярский край) столбики термометров 28−29 декабря опустятся до — 44 °C. В центральных и южных районах края ожидается до — 43 °C, в Эвенкийском — до −47…−45°С, в Туруханском — до — 43 °C.

В Туве прогнозируется до — 40 °C.

В Республике Алтай 27 декабря ожидается сильный снег. В регионе лавиноопасно. 28−29 декабря на Алтае прогнозируются морозы с ночными температурами до −35…−29°С.

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