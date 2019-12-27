Ульяновск, , 08:59 — REGNUM В 2019 году в общественных проектах Приволжского федерального округа приняли участие 7 тыс. жителей Ульяновской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Представители региона приняли участие во всех крупных окружных проектах, в том числе завоёвывая призовые места. Так, ульяновские спортсмены впервые привезли награды окружной «Туриады — 2019», успешно преодолев пешеходную и велодистанцию, выступив в творческой части программы. По итогам первой смены оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Гвардеец — 2» школьники из Ульяновской области завоевали третье место в общекомандном зачете, по итогам второй смены получили бронзу в состязании по волейболу, спортивному ориентированию и в военизированной эстафете.

Также ульяновцы заняли призовые места в первой межрегиональной спартакиаде «Отчизны верные сыны», показав высокие результаты в оказании первой медицинской помощи, строевой подготовке и легкоатлетической дисциплине. В окружном финале юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» учащиеся новомайнской школы №2 Мелекесского района завоевали девять медалей. Ульяновские поисковики заняли призовое место на шестом Слёте отрядов ПФО «Никто не забыт».

Как и в предыдущие годы, делегация региона стала активным участником форума «iВолга». В команду вошли не только студенты и работающая молодежь: впервые в нём приняли участие волонтёры «серебряного поколения». В конкурсных состязаниях два проекта получили финансовую поддержку: 450 тыс. рублей выделены на реализацию проекта «Живая память» по поиску на территории региона пропавших людей и проекта ILoveMAF, благодаря которому в одном из парков Ульяновска молодые архитекторы и дизайнеры смогут создать и установить арт-объекты.

На фестивале «Театральное Приволжье» в финале вошли «Балаган» майнской детской школы искусств им. В.Н. Кашперова со спектаклем «Сказка о военной тайне» и труппа Ульяновского государственного педагогического университета Absurdus с постановкой «Записки сумасшедшего» по мотивам произведений Николая Гоголя.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Приволжском федеральном округе число участников окружных проектов патриотической, научно-технической, культурно-спортивной направленности возросло на 160 тыс. и превысило полмиллиона.

Напомним, в 2020 году в округе продолжится фестиваль школьных и студенческих театральных коллективов «Театральное Приволжье», участниками которого в 2019 году стали 114 студенческих и 369 школьных театров, в конкурсных спектаклях участвовали 7 тыс. молодых актеров. Зрительская аудитория фестиваля — почти 150 тыс. человек, при этом в видеоверсии спектакли увидели более 43 тыс. человек. Лучшие постановки удостоены премий.

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