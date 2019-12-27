Москва, , 09:06 — REGNUM Исследование игристых вин пяти популярных отечественных брендов провел накануне Нового года экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль». Три наименования рекомендованы к покупке, сообщает 27 декабря пресс-служба организации.

Эксперты изучили полусухое белое вино «Новый Светъ», «Абрау-Дюрсо», «Дербентское», «Левъ Голицынъ» и «Российское». Первые три образца не вызвали нареканий, такое вино стоит приобрести для новогоднего стола.

Шампанское «Левъ Голицынъ» попало в список товаров с замечаниями из-за вероятного добавления этанола невиноградного происхождения. Та же претензия возникла к образцу «Российского». Оказалось также, что «Российское» шампанское изготовлено путем вторичного брожения, следовательно, не является игристым вином. Этот напиток эксперты не рекомендуют к покупке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее физиологи назвали бокал шампанского наименее вредной дозой спиртного напитка, допустимой в новогоднюю ночь.

Читайте также: Физиологи порекомендовали безвредную дозу алкоголя на Новый год

А также: Росконтроль рекомендовал покупать только два из семи сервелатов