Нур-Султан, , 08:54 — REGNUM Оскорбление учителей в Казахстане может привести к аресту. Об этом говорится в новом законе «О статусе педагога», передает телеканал AstanaTV со ссылкой на министра образования и науки республики Асхата Аймагамбетова.

«Оскорбление педагога. За нарушение его прав, законных интересов есть отдельная норма по административному кодексу», — сказал министр. По его словам, закон предусматривает введение штрафов от 30 месячных расчетных показателей. За повторные нарушения предлагается административный арест, добавил Аймагамбетов.

Отметим, в 2020 году месячный расчетный показатель в Казахстане установлен на уровне 2651 тенге ($7). Следовательно размер штрафа за оскорбление учителя составит от 79 530 тенге ($210).

Напомним, 26 декабря депутаты сената Казахстана одобрили законопроект «О статусе педагога».

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