Хабаровск, , 08:54 — REGNUM Шестой арбитражный апелляционный суд 28 января 2020 года начнёт рассмотрение жалобы Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры на решение хабаровского арбитража. В основе спора — разрешения на добычу морских млекопитающих (косаток, белух, моржей) на 2018 год, выданные четырём компаниям, чьи данные схожи с данными фигурантов громкого дела о «китовой тюрьме» в Приморье, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В июле-сентябре 2018 года ООО «Белый кит» (Приморский край), хабаровские ООО «Афалина» и ООО «Океанариум ДВ», а также новосибирское ООО «Сочинский дельфинарий» получили от Амурского территориального управления Росрыболовства разрешения на добычу 12 косаток и 90 белух. 12 ноября 2018 года прокурор внёс представление, потребовав аннулировать выданные разрешения, но управление в декабре 2018 года отклонило его.

«Кроме того, прокурором 26.11.2018 года на разрешения на добычу водных биологических ресурсов врио руководителю Амурского территориального управления Федерального агентства по рыболовству был принесен протест, который рассмотрен и отклонён», — отмечается в материалах суда.

Прокурор попытался обжаловать решения через суд, но тот отказал в удовлетворении иска о признании ненормативных актов недействительными. Суд уточнил, что «прокурор обратился в суд спустя 10 месяцев с момента получения ответов от АТУ Росрыболовства», то есть пропустил срок. Отсылки надзорного ведомства к тому, что в это время «предпринимались меры прокурорского реагирования для выявления и устранения нарушений прав неопределённого круга лиц, выдавались представления и протесты», шли суды, также не повлияли на позицию суда, тот признал причины неуважительными. Судья отметил, что оспаривание приказов в судах Сахалина, на которые ссылается прокурор, касалось разрешений на вылов косаток и белух, а в этом исковом заявлении истец «просит суд признать недействительными разрешения на добычу (вылов) моржей», которые не были предметом ни одного из споров. Так путаница в документах привела к отказу в удовлетворении иска.

Между тем, как стало известно в ходе слушаний, в суде Сахалина в конце мая 2019 года «признаны незаконными решения Федерального агентства по рыболовству и Приказы № 935, 455, 404 о предоставлении квот на вылов косаток и белух компаниями «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий». Решение устоялось в середине сентября 2019 года.

Напомним, в середине декабря 2019 года стало известно, что компании, которые осуществляли отлов белух и косаток, оштрафованы на 65 млн рублей. К административной ответственности за ущерб биоресурсам были привлечены фирмы «Белый кит», «Афалина», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий».

В ноябре операция по освобождению сотен морских животных, включая белух и косаток, завершилась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «китовую тюрьму» обнаружили год назад в бухте Средняя в Приморском крае. В ней было 90 белух и 11 детенышей косаток. Часть животных выпустили на волю в одной из дальневосточных бухт.

ФСБ: организаторов «китовой тюрьмы» оштрафовали на 65 миллионов рублей