Хабаровск, 27 декабря 2019, 08:54 — REGNUM Шестой арбитражный апелляционный суд 28 января 2020 года начнёт рассмотрение жалобы Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры на решение хабаровского арбитража. В основе спора — разрешения на добычу морских млекопитающих (косаток, белух, моржей) на 2018 год, выданные четырём компаниям, чьи данные схожи с данными фигурантов громкого дела о «китовой тюрьме» в Приморье, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В июле-сентябре 2018 года ООО «Белый кит» (Приморский край), хабаровские ООО «Афалина» и ООО «Океанариум ДВ», а также новосибирское ООО «Сочинский дельфинарий» получили от Амурского территориального управления Росрыболовства разрешения на добычу 12 косаток и 90 белух. 12 ноября 2018 года прокурор внёс представление, потребовав аннулировать выданные разрешения, но управление в декабре 2018 года отклонило его.
Прокурор попытался обжаловать решения через суд, но тот отказал в удовлетворении иска о признании ненормативных актов недействительными. Суд уточнил, что «прокурор обратился в суд спустя 10 месяцев с момента получения ответов от АТУ Росрыболовства», то есть пропустил срок. Отсылки надзорного ведомства к тому, что в это время «предпринимались меры прокурорского реагирования для выявления и устранения нарушений прав неопределённого круга лиц, выдавались представления и протесты», шли суды, также не повлияли на позицию суда, тот признал причины неуважительными. Судья отметил, что оспаривание приказов в судах Сахалина, на которые ссылается прокурор, касалось разрешений на вылов косаток и белух, а в этом исковом заявлении истец «просит суд признать недействительными разрешения на добычу (вылов) моржей», которые не были предметом ни одного из споров. Так путаница в документах привела к отказу в удовлетворении иска.
Между тем, как стало известно в ходе слушаний, в суде Сахалина в конце мая 2019 года «признаны незаконными решения Федерального агентства по рыболовству и Приказы № 935, 455, 404 о предоставлении квот на вылов косаток и белух компаниями «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий». Решение устоялось в середине сентября 2019 года.
Напомним, в середине декабря 2019 года стало известно, что компании, которые осуществляли отлов белух и косаток, оштрафованы на 65 млн рублей. К административной ответственности за ущерб биоресурсам были привлечены фирмы «Белый кит», «Афалина», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий».
В ноябре операция по освобождению сотен морских животных, включая белух и косаток, завершилась.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «китовую тюрьму» обнаружили год назад в бухте Средняя в Приморском крае. В ней было 90 белух и 11 детенышей косаток. Часть животных выпустили на волю в одной из дальневосточных бухт.
ФСБ: организаторов «китовой тюрьмы» оштрафовали на 65 миллионов рублей