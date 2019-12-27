Москва, , 08:53 — REGNUM При покупке колбасы к новогоднему столу необходимо обращать внимание на ее состав и стоимость, а также целостность оболочки и цвет изделия на срезе, сообщили в Роскачестве.

Так, у колбасного изделия должна быть сухая и чистая оболочка, плотно покрывающая продукт. При покупке по возможности необходимо смотреть на срез изделия. Например, шпик на срезе сервелата должен быть белым или чуть розоватым, желтый цвет говорит о том, что колбаса просрочена.

По ГОСТу сервелат должен состоять из грудинки свиной, говядины и нежирной свинины, допускаются дополнительные ингредиенты, в том числе черный перец, мускатный орех, сахар и нитрит натрия (фиксатор окраски Е250). Наличие стабилизаторов, ускорителей созревания и ароматизаторов говорит о несоответствии ГОСТу.

Как сообщало ИА REGNUM, чтобы новогодние салаты действительно стали украшением стола, а не причиной отравления, их не стоит готовить заранее. Ведь большинство таких блюд относятся к скоропортящимся кулинарным изделиям, а сроки их хранения не превышают суток, напомнили перед Новым годом эксперты.

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