Кош-Агачский район, Алтай, , 08:47 — REGNUM В селе Теленгит-Сортогой Республики Алтай приостановили деятельность школьного спортзала. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, специалисты установили несоблюдение в нём требований к микроклимату.

«Нарушения подтверждены данными лабораторных исследований, проведенных Центром гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай. Во время замеров температура воздуха в спортивном зале составила +11°С, вместо положенных +17−20 °С», — отметили в управлении.

Материалы проверки передали в суд. В итоге судья своим решением приостановил работу спортзала на два месяца. За это время руководство школы должно каким-то образом утеплить помещение.

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