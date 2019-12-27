Алма-Ата, Казахстан, , 08:46 — REGNUM Авиакатастрофа, которая произошла в международном аэропорту Алма-Аты, где при взлёте рухнул самолёт авиакомпании Bek Air, летевший в Нур-Султан, не повлияла на график работы воздушной гавани. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе аэропорта.

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«Уважаемые пассажиры! Международный аэропорт Алма-Аты работает в штатном режиме, изменений в расписании рейсов в связи с ЧП нет», — говорится в сообщении воздушной гавани в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 декабря, в 07:22 рейс авиакомпании Bek Air при взлёте потерял высоту и, пробив бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением. На борту лайнера находилось пять членов экипажа и 95 пассажиров. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, ещё 35 пострадали.

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В настоящее время работа авиакомпании Bek Air приостановлена. Обстоятельства происшествия и причины установит специальная комиссия.

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