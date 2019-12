Москва, , 08:49 — REGNUM Решение арбитражного суда Краснодарского края, признавшего ложными публикации зарубежных СМИ о бизнесмене Олеге Дерипаске, приобщены к иску против минфина США о снятии с предпринимателя персональных санкций. Об этом сообщил 27 декабря адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

По его словам, представители бизнесмена рассчитывают, что суд Вашингтона учтёт решение российского суда, которое было вынесено 25 октября и вступило в силу 2 декабря. Суд любого государства должен быть образцом законности, напомнил адвокат.

«Надеемся, что решение арбитражного суда Краснодарского края, вступившее в законную силу, получит должную оценку», — сказал Мельников ТАСС.

Иск против американского минфина, наложившего на Дерипаску санкции, бизнесмен подал в марте 2019 года. В качестве обоснований минфин приводил публикации The Telegraph, The Times и The Nation, в которых якобы излагались заявления конкурентов Дерипаски.

Арбитражный суд Краснодарского края признал, что публикации не соответствуют действительности и порочат репутацию бизнесмена. Теперь его представители надеются использовать это для отмены санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, персональные санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний были введены в апреле 2018 года. Позднее часть санкций сняли, однако имя предпринимателя осталось в чёрном списке.

