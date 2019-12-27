Москва, , 08:36 — REGNUM Роспотребнадзор дал рекомендации, как встретить Новый год, не навредив своему здоровью. Главное — встретить праздники весело и безопасно, сообщается на сайте ведомства.

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Стоит продумать праздничную программу, чтобы застолье не стало единственным мероприятием новогодней ночи. Не нужно увлекаться алкоголем и переедать, особенно продукты с высоким содержанием жира и соли.

Полезно для здоровья сократить употребление табака. Пить больше жидкости, гулять на свежем воздухе и чаще мыть руки, это снизит риск заражения ОРВИ и предотвратит многие кишечные инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии Нового года Роспотребнадзор дал рекомендации родителям по выбору сладких новогодних подарков.

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