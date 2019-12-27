Улан-Удэ, , 08:36 — REGNUM За пять месяцев действия в Бурятии программы «дальневосточный гектар» местные жители подали почти три тысячи заявлений на его получение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, из них 983 человека уже получили землю.

«Наиболее востребованные земельные участки находятся в Кабанском районе, на которую подано более 300 заявлений. Чуть меньше — в Иволгинском, Тарбагатайском, Селенгинском, Прибайкальском районах и в границах Кяхты», — отметили в правительстве.

Напомним, что до 1 февраля в программе могут принять участие только местные жители. Через месяц подать заявку на получение участка земли в Бурятии смогут жители всех дальневосточных регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, из действия программы в республике исключили Центральную экологическую зону Байкала, территории заповедников, нацпарков, а также города Северобайкальск и Улан-Удэ. К запретной отнесли и двадцатикилометровую зону вокруг республиканской столицы.

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