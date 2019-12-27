Париж, , 08:35 — REGNUM Сотни людей вышли на улицы Парижа с протестами против пенсионной реформы 26 декабря, передает BFM TV.

Известно, что в демонстрации вместе с железнодорожниками приняли участие еще около 300 человек.

Сообщается, что к процессии присоединились учителя, медицинские работники, а также активисты движения «желтые жилеты» и «Восстание против вымирания». Некоторые политики также поддержали шествие.

«Мы здесь, чтобы победить», — отреагировал представитель Новой антикапиталистической партии.

«Вам не нужны ваши профсоюзные лидеры», — заявил Жером Родригес, одна из главных фигур движения «желтые жилеты», добавив, что «мы боремся за одну и ту же жизнь».

Как сообщало ИА REGNUM, более 40% машинистов Национального общества железных дорог Франции приняли участие в протестах против пенсионной реформы 26 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции бастуют 40% машинистов