Ставрополь, , 08:37 — REGNUM В сельской местности России в настоящее время много проблем, среди которых ненадлежащее состояние социальных объектов, дорог, недостаток кадров. Все они должны решаться в рамках соответствующих госпрограмм, заявил 26 декабря губернатор Ставрополья Владимир Владимиров по итогам заседания Госсовета РФ.

«Главная тема заседания, очень близкая нашему краю — это развитие села. И на Ставрополье, и в других регионах тут хватает проблем: старые коммунальные сети, требующие ремонта социальные объекты, дороги, недостаток благоустройства, кадров и много чего еще. Их надо решать, и по решению президента для этого принимаются новые госпрограммы», — написал Владимиров у себя в Instagram.

Губернатор отметил, что в 2020 году в России начнут работать программы по комплексному развитию села, развитию первичного звена здравоохранения. Ставропольский край, по его словам, должен полноценно в них включиться, чтобы решить больше проблем на селе.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 декабря, в Москве состоялось заседание Госсовета РФ под руководством президента России Владимира Путина. На нем были рассмотрены вопросы развития агропромышленного комплекса, реализации стратегии устойчивого развития сельских территорий, а также этапы реализации госпрограммы комплексного развития села.