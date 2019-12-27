Лилонгве, , 08:15 — REGNUM Британские военные помогли переместить группу находящихся под угрозой исчезновения черных носорогов из ЮАР в Малави, чтобы защитить их от браконьерства. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, британские солдаты переселили 17 животных, на которых в ЮАР ведется охота из-за их рогов. Их перевозили воздушным и автомобильным транспортом из провинции Квазулу-Наталь в ЮАР в национальный парк Ливонде в Малави, отмечают репортеры.

Майор Джез Инглэнд, глава операции британской армии по борьбе с браконьерством в Ливонде, сообщил, что операция прошла «чрезвычайно успешно». Он добавил, что в рамках операции также проводилось трехмесячное обучение рейнджеров национального парка.

«Мы не только делимся навыками с рейнджерами, повышая их эффективность и способность патрулировать большие территории, но и предоставляем нашим солдатам уникальную возможность тренироваться в сложных условиях», — сказал он.

Считается, что в дикой природе осталось 5500 черных носорогов, передают журналистов.