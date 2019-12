Вашингтон, , 07:55 — REGNUM Онлайн-магазин видеоигр Steam опубликовал рейтинги лучших видеоигр 2019 года. Соответствующая страница появилась 27 декабря на сайте сервиса.

Администрация Steam представила такие чарты, как «Самые продаваемые"игры, «Лучшие новинки», «Лидеры продаж виртуальной реальности», «Лучшие проекты, вышедшие из раннего доступа» и «Лидеры по числу одновременных игроков». Лидерство проектов в чартах традиционно разделено на категории: платиновую, золотую, серебрянную и бронзовую.

Стоит отметить, что в списках есть несколько сюрпризов и прорывов. Например, в платиновые «Лучшие продажи» попали такие многопользовательские игры, как Warframe, CS: GO и Dota 2. В число самых продаваемых также вошла Destiny 2.

Также в лидерах можно увидеть Total War: Three Kingdoms, Sekiro: Shadows Die Twice, Halo: Master Chief Collection, Oxygen Not Included, Astroneer, Slay the Spire и Space Engineers. В категории VR особо выделилась только Beat Saber, стоит отметить, что лишь немногие чистые VR-проекты получили высокие оценки критиков.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что портал Kotaku опубликовал список игр 2019 года, в которых лучше всего было проработано небо. Редакция отметила как игры топового уровня, так и различные инди-проекты.

